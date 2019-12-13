Киев, , 00:51 — REGNUM Для того, чтобы забрать как можно большее количество пленных украинская сторона готова идти на значительные компромиссы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает агентство УНИАН.

«Мы готовы к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество наших людей. Мы говорим о находящихся на территории Крыма, и России, и за пределами линии соприкосновения», — сказал Пристайко.

В беседе с агентством министр подтвердил, что обмен пленными планируется осуществить до конца года.

Напомним, 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон на итоговой пресс-конференции по итогам «нормандской встречи» в Париже заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин смогли согласовать порядок обмена удерживаемых лиц «всех на всех».

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