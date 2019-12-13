Киев, 13 декабря 2019, 00:51 — REGNUM Для того, чтобы забрать как можно большее количество пленных украинская сторона готова идти на значительные компромиссы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает агентство УНИАН.
В беседе с агентством министр подтвердил, что обмен пленными планируется осуществить до конца года.
Напомним, 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон на итоговой пресс-конференции по итогам «нормандской встречи» в Париже заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин смогли согласовать порядок обмена удерживаемых лиц «всех на всех».
Читайте ранее в этом сюжете: Саммит в Париже: Украину принуждают к миру — трансляция