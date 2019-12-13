Киев, , 00:29 — REGNUM Определение новых участков разведения военных сил и средств в Донбассе определили в Киеве. Об этом 12 декабря сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью агентству «УНИАН».

Пристайко заявил, что определение новых участков для разведения сил и средств в Донбассе завершено. По его словам, было подготовлено несколько альтернативных вариантов. Это сделано потому, что к процессу согласования будет привлечена Трёхсторонняя контактная группа, в состав которой будет входить подгруппа по вопросам безопасности, в рамках которой будут рассматриваться все варианты участков для разведения сил.

Пристайко отметил, что надеется на согласование трёх или четырёх участков. Как он подчеркнул, на данном этапе для разведения должны быть согласованы участки, имеющие большое гуманитарное значение. Этот момент является, по словам Пристайко, приоритетным при согласовании.

Также он подчеркнул, что Украина заинтересовано в максимально быстром решении данного вопроса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разведение сил в Донбассе стало одной из ключевых тем встречи на саммите глав четырёх государств в Париже. По итогам встречи было принято коммюнике, где сказано, что Минские соглашения будут оставаться ключевой базой для работы в «нормандском формате».