Копенгаген, , 23:57 — REGNUM Правительство Дании приняло решение направить в Ормузский пролив фрегат и до 155 военнослужащих, сообщает 12 декабря Danske Radio.

Об этом заявила глава МИД королевства Еппе Куфуда.

По её словам, такое решение нужно для обеспечения безопасного и беспрепятственного прохода датских судов через эту акваторию.

Уточняется, что в Ормузский пролив отправится фрегат с палубным вертолётом на борту.

Кроме того, в сообщении отмечено, что в патрулировании Ормузского пролива намерены принять участие Франция и Нидерланды.

Как сообщало ИА REGNUM, Ормузский пролив на данный момент стал одной из точек напряжённости в результате противостояния Ирана и США.

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