Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Политика США в отношении Китая меняется: страны отдаляются друг от драгу в отношениях, заявил 12 декабря в публичном выступлении замглавы Госдепа по делам Восточной Азии и Тихого Дэвид Стилуэлл.

По его словам, Вашингтон протягивал Пекину руку дружбы, но взаимности не удостоился. Поэтому сейчас у США будет иной подход.

Между странами, отмечает американский дипломат, нарастает дистанция. Это скажется и на союзниках обеих стран. В связи с этим Вашингтон посоветовал странам Европейского союза «отстаивать собственные торговые интересы».

Это может выражаться, отмечает Стилуэлл, в совместном давлении на Пекин. Возможно, после этого Китай не сможет уже говорить, что исключительно Штаты враждебны ему.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Китая заявляет, что страны Запада страдают параноидальным страхом перед КНР. Этот обмен любезностями происходит на фоне попытки администрации США заключить торговую сделку с Китаем.

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