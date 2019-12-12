Сантьяго, , 23:51 — REGNUM Выдвижение обвинений в отношении президента Себастьяна Пиньеры не одобрила палата депутатов (нижняя палата) парламента Чили. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба нижней палаты.

Конституционные обвинения, выдвинутые президенту Чили Пиньере не соответствующими требованиям, изложенным в политической конституции признали 79 депутатов против 73. Таким образом, поданный против президента иск признан недействительным.

Напомним, ранее парламентская комиссия, состоящая из пяти выбранных случайным образом депутатов одобрила выдвижение обвинений против президента Чили за применение вилы во время акций протеста. Пиньере были выдвинуты обвинения в нарушении конституции, также депутаты возложили на него ответственность за систематические нарушения прав человека во время антиправительственных акций протеста, переросших в массовые беспорядки в стране.

В случае одобрения обвинений, выдвинутых против президента Чили, депутатами нижней палаты парламента, дело было бы передано в Сенат. Если бы обе палаты парламента проголосовали за утверждение обвинения Пиньере, президент Чили мог бы лишиться поста главы государства.

Акции протеста, переросшие в массовые беспорядки в Чили начались в октябре текущего года. По данным Национального института прав человека Чили, во время беспорядков и протестных акций в стране пострадали более 3,4 тыс. человек.

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