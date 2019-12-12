Анкара, , 23:35 — REGNUM Об испорченных Вашингтоном отношениях с Анкарой из-за признания американским Сенатом геноцида армян в Османской империи написал 12 декабря представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун в Twitter.

Комментируя резолюцию о признании геноцида армян в 1915 г. в Османской империи, принятой Сенатом США, Алтун написал:

«Поведение некоторых членов Конгресса США вредит турецко-американским отношениям».

Он отметил, что Вашингтон и так сделал антитурецкий шаг, одобрив на уровне комитета Сената санкции против Анкары. А тут ещё Сенат принял резолюцию по геноциду армян. Это, отметил Алтун, навредит взаимоотношениям Анкары с Вашингтоном.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пакет санкций, наказывающих Анкару за импорт российских зенитных комплексов С-400, ожидает рассмотрения Сената в полном составе. Резолюция о признании геноцида армян Сенатом уже принята.

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