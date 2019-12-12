Нижний Новгород, , 23:18 — REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области зарегистрировало законопроект о возврате прямых выборов мэра. Об этом сообщает региональное отделение КПРФ.

Законодательные инициативы зарегистрированы в статусе народных.

Кроме предложения о выборах, документ предлагает установить бесплатный проезд пенсионеров в общественном транспорте, а также ограничение максимального размера платы за услуги ЖКХ не выше 10% от совокупного дохода семьи.

Законопроекты будут рассмотрены на очередном заседании парламента в январе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде прямые выборы мэра проходили в период с 1991 по 2010 год. После этого город перешел к одноглавой модели управления, и мэр, которым в настоящее время является Владимир Панов, прошел сначала отбор конкурсной комиссии, а затем был выбран голосованием депутатов гордумы.

Причем вопрос возврата прямых выборов мэра обсуждается как раз с 2010 года.

Ранее первый секретарь регионального комитета КПРФ Владислав Егоров отмечал, чтофракция обратилась к гражданам с предложением самим стать авторами проектов областных законов. Однако при подготовке законодательной инициативы нижегородцы объединились не по партийному признаку, а по общности интересов. За каждую инициативу было собрано не менее 2 тыс. подписей.