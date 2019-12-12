Вашингтон, , 22:56 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении Никарагуа. Об этом сообщает 12 декабря пресс-служба министерства финансов США.

В частности, санкции введены в отношении Рафаэля Антонио Ортеги Мурильо, сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги. Кроме этого, в чёрный список Вашингтона включены три никарагуанские компании.

Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве сожалеют о том, что Никарагуа «превратилось в объект открытого давления со стороны внешних сил, которые пытаются диктовать свою волю народу республики».

Она также подчеркнула, что российская сторона солидарна с руководством Никарагуа и «решительно осуждает любые формы иностранного вмешательства и санкционного давления в отношении суверенных стран».