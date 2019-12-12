Хмеймим, Сирия, , 22:53 — REGNUM Главари террористических группировок и группа «Белые каски» готовят провокации с изображением применения химического оружия на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщил 12 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

В частности, подготовкой таких провокаций занимаются главари группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совместно со скандально известной организацией «Белые каски».

По информации российского Центра, инсценировки применения химоружия будут снимать на видео и распространять в СМИ и соцсетях для обоснования обвинений сирийских войск в применении отравляющих веществ против мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Боренков сообщил о перегруппировке тяжелого вооружения боевиков в сторону города Алеппо.

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