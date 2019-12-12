Идлиб, Сирия, , 22:37 — REGNUM Боевики, контролирующие в Сирии зону деэскалации «Идлиб», проводят перегруппировку тяжелого вооружения на направление Алеппо, сообщил 12 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.

Российская военная разведка выявила переброску тяжёлого вооружения группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в направлении сирийского города Алеппо и поселения Абу-Эд-Духур в провинции Идлиб.

На протяжении двух последних суток фиксируется переброска бронетехники и реактивных систем залпового огня.

Как сообщало ИА REGNUM, зона «Идлиб» в Сирии остаётся последней территорией, контролируемой джихадистскими незаконными вооружёнными формированиями. Её освобождение осложняется тем, что зона вплотную примыкает к территории Турции, откуда боевики получают оружие и боеприпасы.

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