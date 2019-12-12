Ташкент, , 22:21 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и мэр японского города Нагоя Такаси Кавамуру 12 декабря в Ташкенте обсудили вопросы налаживания деловых связей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«На встрече обсуждены возможности налаживания тесных деловых связей в автомобилестроении, градостроительстве, текстильной промышленности, сферах высоких технологий и инноваций, туризма, в других направлениях», говорится в сообщении.

В ходе встречи Мирзиёев отметил последовательное развитие узбекско-японских отношений дружбы и стратегического партнерства, расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, банковско-финансовой, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Дана высокая оценка партнерству в области образования и подготовки кадров, которому способствует деятельность открытого в 2010 году в Ташкенте представительства университета Нагои.

Отмечено, что предстоящее подписание Соглашения о сотрудничестве между городами Ташкент и Нагоя, а также совместная реализация проекта по созданию Парка высоких технологий в столице Узбекистана послужат дальнейшему углублению долгосрочного и взаимовыгодного партнерства.

«Выражена уверенность в том, что Нагоя станет мостом для сотрудничества между Узбекистаном и Японией. Достигнута договоренность о разработке «дорожной карты» в целях продвижения реализации перспективных программ и проектов», говорится в сообщении.