Ташкент, , 22:20 — REGNUM В следующем году в Узбекистане намечается рост объема ВВП на 5,5 процента, производства промышленной продукции — на 6,5 процента, сельскохозяйственной — на 4 процента, а также увеличение сферы услуг на 5,7 процента. Об этом говорилось на совещании с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященного задачам социально-экономического развития в 2020 году.

Президент указал на наличие огромных резервов в сельском хозяйстве, задействование которых ускорит развитие текстильной, пищевой и кожевенно-обувной промышленности, обрабатывающих отраслей.

«Подчеркнута важность увеличения выпуска готовой продукции за счет устойчивого развития промышленности, прежде всего металлургической, нефтегазовой, угледобывающей, химической отраслей, индустрии строительных материалов и автомобилестроения», говорилось на совещании.

Также даны указания по принятию необходимых мер для обеспечения увеличения экспорта продукции и услуг минимум на 20 процентов по сравнению с показателями текущего года.

Отмечалось, что в наступающем году предусмотрено создание около 400 тысяч рабочих мест за счет осуществления региональных инвестиционных проектов и организации новых субъектов малого бизнеса.