Буэнос-Айрес, , 22:10 — REGNUM Благодарность выразил экс-президент Боливии Эво Моралес Мексике и Аргентине, предоставившим ему политическое убежище. Об этом он написал 12 декабря в Twitter.

По словам Моралеса, власти братской Мексики спасли ему жизнь. В те дни ему было очень тяжело, но теперь он набрался сил и намерен бороться за объединение Латинской Америки.

Моралес «Благодарю Мексику и Аргентину за помощь и солидарность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моралес 12 декабря прибыл в Аргентину, которая, вслед за Мексикой, предоставила ему политическое убежище.

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