Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Голосование в Сенате о снятии обвинений с американского президента Дональда Трампа инициирует республиканец Митч Макконнелл, передаёт 12 декабря CNN.

Макконнелл намерен добиться, чтобы Сенат обсудил снятие обвинений с Трампа, которому демократы хотят объявить импичмент, и проголосовал по этому вопросу.

Чтобы добиться оправдания Трампа, республиканцы в Сенате намерены установить свои правила процедуры импичмента. Это можно сделать, продавив резолюцию, за которую в Сенате должен проголосовать 51 человек.

Напомним, Макконнелл возглавляет в Сенате республиканское большинство. Число представителей Республиканской партии в Сенате — 53 человека.

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