12 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Собственно, никто в Сенегале, не сомневается, что выбор турецких инвесторов, крайне экзотический для региона, имеет только коррупционный мотив. Похоже, что включая и парламент, и президента. Вопрос только в том, сумеет ли государство победить вот уж точно автономный порт Дакар, расположенный в его границах.

Александр Шпунт, , 21:52 — REGNUM Спор между компанией «Flash Afrique Sea Products Sa», принадлежащей известному российскому предпринимателю из Ростова Алексею Фролову, и автономным портом Дакара вышел на уровень парламента Сенегала и президента страны.

Сенегал

Ростовчанин Алексей Фролов минимум дважды крайне успешно продавал основанные им бизнес проекты структурам «Газпрома» ‑ и в результате с солидным капиталом в руках остался владельцем группы компаний «Флеш», которая занимается разными интересными инвестициями — в том числе на африканском направлении, что делает их объектом наших интересов.

В феврале 2015 года Алексей Фролов приобрел активы крупнейшего в Сенегале рыбоперерабатывающего предприятия «Африкамэр», которые до того почти десять лет не могли найти покупателя, за 9 млрд. африканских франков. Но как оказалось, у руководства порта Дакар — государства в государстве в Сенегале — были другие виды на эту отрасль, не связанные с Россией. Выкупить «Африкамэр» они не могут, выстроить конкруентное производство — тем более, а вот бюрократически помешать производству им по силам. Мы ведь об Африке говорим…

В качестве инструмента автономный порт Дакар использует Управление окружающей среды, но даже в парламенте со стороны депутатов прозвучали обвинения в том, что руководство порта хочет передать рыбопереработку туркам, и это — единственная реальная преграда. Это обвинение было заявлено в лицо министра рыбного и морского хозяйства, во время специального обсуждения Национального собрания — все же речь идет о главном предприятии стратегической для Сенегала отрасли.

«Africa Flash купила за почти 9 миллиардов франков Африкэмер и уже инвестировала много ресурсов, чтобы начать производство, …и тут мы узнаем, что порт Дакар хочет отдать этот рынок туркам… Национальное собрание должно назначить парламентскую комиссию по расследованию этого дела, чтобы выяснить детали этой сделки с Турцией… мы не можем принести в жертву интересы сенегальцем за посулы Турции. Эта комиссия абсолютно необходима, чтобы узнать, как на самом деле работает порт Дакар» — эти слова депутат Абу Мбеке Долли цитируют практически все ведущие медиа региона. Его позицию поддержало большинство депутатов. «это дело должно быть взято в руки[государства]. Потому что совсем не нормально, что инвестор, который вкладывает в страну 10 миллиардов, не имеет возможности выполнять свою работу. Нам действительно нужно пролить свет на это дело» — это уже позиция крайне влиятельного парламентского деятеля, депутата Санга де Госсаса.

В итоге парламентариев поддержал вице-президент Национальной ассамблеи Але Ло: «Если информация, которой мы располагаем, является точной, необходимо срочно начать парламентское расследование по этому вопросу, чтобы выяснить, где истина, учитывая наши отношения с Россией…».

«Сегодня, учитывая все препятствия и отсутствие диалога с администрацией порта, у нас есть ощущение, что где-то мы пытаемся заблокировать начало производственной деятельности для нашей компании в порту Дакар. Действительно, несмотря на все наши попытки примирения с Генеральным директоратом порта, все шаги, предпринятые Министерством рыбного хозяйства и даже при личном участии министра иностранных дел, ситуация остается прежней. И вот уже полгода, как продолжение работы нашего завода остановлено. При этом заработная плата сотрудникам и различные другие обязательные платежи продолжают регулярно выплачиваться», — из текста письма директор компании Flash Afrique Sea Products Sa на имя сенегальского президента Маки Салла.

По нашей информации, Фролов и Салла провели переговоры на полях российско-африканского саммита в Сочи, и позиция Фролова вызвала у сенегальского руководителя куда больше понимания, чем позиция теневых владельцев порта Дакар. Собственно, именно с этим наши аналитики связывают активизацию темы в Национальной ассамблее.

Есть еще один фактор, который работает в этом вопросе на русских — получение лицензии на рыболовство в Сенегале позволит нанять сенегальские команды вместо сегодняшних гамбийских и платить налоги в бюджет Сенегала, а не Гамбии. Будут ли об этом заботиться турки — очень большой вопрос.

Собственно, никто в Сенегале, не сомневается, что выбор турецких инвесторов, крайне экзотический для региона, имеет только коррупционный мотив. Похоже, что включая и парламент, и президента. Вопрос только в том, сумеет ли государство победить вот уж точно автономный порт Дакар, расположенный в его границах.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

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