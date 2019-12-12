Милан, Италия, , 21:50 — REGNUM Прокуратура Рима возбудила дело против лидера «Лиги» и бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини, передает Corriere della Sera в четверг, 12 декабря.

Сальвини подозревают в нескольких случаях использования принадлежащих государству (в том числе полиции и пожарной службе) самолетов и вертолетов в личных целях, а именно — ради поездок на предвыборные мероприятия собственной партии.

Лидер «Лиги» отрицает эти обвинения, по его словам, государственную авиацию он использовал только для решения государственных задач.