Триполи, , 21:47 — REGNUM Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о начале решительного наступления на центр Триполи для полного освобождения столицы Ливии, сообщает 12 декабря телеканал Al-Arabiya.

При этом командующий ЛНА обратился к сторонникам правительства Национального согласия с призывом не участвовать в боевых действиях против его войск и остаться в домах взамен на гарантии безопасности.

«Мы объявляем о начале решающего сражения и наступления в центр столицы для ее освобождения», — цитирует телеканал заявление Халифы Хафтара.

Как сообщало ИА REGNUM, после разрушения единого ливийского государства и убийства его лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия раздроблена. Основная борьба за власть идёт между парламентом и Ливийской национальной армией с одной стороны и правительством Национального согласия, поддерживаемого Турцией и Евросоюзом.

С апреля 2019 года войска Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром предпринимают попытки взять Триполи под полный контроль.

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