Нижний Новгород, , 21:47 — REGNUM Следственное управление СКР по Нижегоросдкой области возглавил Айрат Ахметшин который ранее занимал пост главы СУ СКР по Кировской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в нижегородском управлении.

Ахметшин родился в Казани в 1973 году. Начал работать с 1999 года в органах прокуратуры Татарии. В 2010 году был назначен заместителем руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по республике. Затем работал в должности заместителя главы СУ СКР по Татарии. В 2017 году Ахметшин возглавил кировское СУ СКР.

Ахметшин наргажден медалями: «За отличие», «За безупречную службу» III и II степени, «300 лет первой следственной канцелярии России», «За заслуги» и «За усердие в службе», «За верность служебному долгу», также он является почётным юристом Кировской области.

В то же время бывший главный следователь Нижегородской области Андрей Виноградов указом президента РФ Владимира Путина от 6 декабря назначен главой СУ СКР по Кировской области.