Киев, , 21:21 — REGNUM Версия о причастности «добробатовцев» к убийству журналиста Павла Шеремета озвучивалась в СМИ сразу — хотя бы потому, что люди из этой среды стоят буквально за всеми резонансными заказными убийствами на Украине, заявил 12 декабря политический эксперт Андрей Манчук, комментируя соответствующие заявления украинских силовиков.

«Расследование ярко показывает, что представляют собой эти персонажи, — их гниль, продажность, людоедские взгляды, полную уверенность в собственной безнаказанности и абсолютное презрение к чужим человеческим жизням», — отмечает Манчук.

Он напоминает, что подозреваемые в убийстве Шеремета совершили целый ряд других тяжких преступлений — такие, как заказные убийства и «отжим» чужой собственности, а также имели на руках арсенал взрывчатых веществ и стволов.

«За это же время герои нации приобрели на честно заработанные деньги квартиры, частные дома и элитные автомобили… Итак, известного журналиста взорвал не Путин, не Лукашенко, а целая банда видных украинских националистов — ветеранов и ветеранок, волонтеров и волонтерок, — за одного из которых успел вписаться сам Порошенко», — подчеркивает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на специальном брифинге правоохранители назвали имена подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета — это группа волонтеров и добровольцев-ветеранов войны в Донбассе: доброволец и известный рок-музыкант Андрей Антоненко, военный медик и детский хирург Юлия Кузьменко (псевдоним Лиса), сержант ВСУ Яна Дугарь, а также добровольцы Инна и Владислав Грищенко.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что выдвинутые сегодня подозрения являются лишь первыми шагами в раскрытии преступления.

«На самом деле страна еще должна услышать ответ на то, кто же был организатором этого ужасного преступления», — сказал Рябошапка, которого поддержал и президент Зеленский.

Как уточнил глава МВД Украины Арсен Аваков, следствие не исключает и причастности России к убийству журналиста Павла Шеремета.