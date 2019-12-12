Вашингтон, , 21:13 — REGNUM Данных о том, что турецкие власти поменяли своё решение по С-400, нет, сообщил 12 декабря журналистам официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Хоффман «У нас нет свидетельств того, что они поменяли курс и пытаются пойти в другом направлении».

Напомним, накануне, 11 декабря, в американском Сенате обсуждался вопрос санкций против Турции из-за её сотрудничества с Россией по зенитным ракетным комплексам С-400. Судя по настрою сенаторов, пакет санкций, вероятно, будет принят.

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