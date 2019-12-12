Вашингтон, , 21:13 — REGNUM Сенат США на заседании 12 декабря утвердил назначение Джона Салливана новым послом в России, передаёт телеканал С-Span.

Как отмечается, за соответствующее решение проголосовали более половины сенаторов. Теперь указ о назначении нового посла должен подписать глава Белого дома Дональд Трамп.

Напомним, предыдущий посол США в России Джон Хантсман завершил свою службу 3 октября. Причиной отставки была названа «растущая семья и обязанности» в Америке.

Джон Салливан является заместителем госсекретаря США, он также некоторое время являлся исполняющим обязанности государственного секретаря до утверждения на этот пост Майка Помпео.

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