Москва, , 21:10 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин начал заседание Совета Безопасности России с минуты молчания в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове. Заседание проходит сегодня, 12 декабря.

Напомним, что отпевание Лужкова прошло сегодня в храме Христа Спасителя в Москве. Бывшего градоначальника похоронили на Новодевичьем кладбище.

«Мы сегодня простились с бывшим мэром Москвы Юрием Михайловичем Лужковым. Как вы знаете, его всегда называли «крепкий хозяйственник» — он таким и был, но не только. Он был, безусловно, очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба», — сказал президент России.

Российский лидер подчеркнул, что Лужков очень много сделал для развития Москвы в самое сложное для России время. Лужков был человеком своего времени и своей эпохи, которую он вместе с другими участниками этого сложного процесса и создавал.

«Прошу мэрию Москвы и правительство внести предложения по увековечению памяти Юрия Лужкова», — заявил Путин.