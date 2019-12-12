Иркутск, , 21:07 — REGNUM Игорь Кобзев, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области — «эффективный и системный руководитель», заявил в четверг, 12 декабря, заместитель председателя правительства Алексей Гордеев, передает РИА Новости.

«Особо показательной была ситуация в 2010 году, когда в Воронежской области стихийно бушевали лесные пожары. В тот сложный для региона период он особенно ярко проявил себя, действуя с полной отдачей сил и знаний», — сказал Гордеев.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 12 декабря принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС — главного госинспектора по пожарному надзору.