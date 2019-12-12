Киев, , 21:04 — REGNUM Теперь стало понятно, почему расследование убийства журналистам Павла Шеремета тормозилось при президентстве Петра Порошенко, заявил вечером 12 декабря политтехнолог Дмитрий Раимов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня руководители силовых органов заявили, что следствие по делу Шеремета подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов ВСУ Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко. При этом основным мотивом следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

«Одно дело вскрывает всю суть людей, которые получили боевой опыт. Дискредитация всех волонтёров и военных через нескольких мерзавцев», — заявил Раимов.

Он уверен, что и при Порошенко знали, кто организовал это убийство, но «заминали дело».

«Но потом появились другие убийства, сделанные отбросами с боевым опытом. Липовыми волонтёрами. Покарали тогда бы — возможно, новых убийств бы не было», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня же Зеленский выразил надежду, что теперь следствие оперативно установит заказчиков убийства журналиста, которое случилось летом 2016 года.

«Очень много ответов, слава Богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос, кто заказчик… Очень не хочется, чтобы это было, таким, знаете, в кавычках «сериалом», — заявил президент.