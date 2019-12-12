Иркутск, , 21:01 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев справится с поставленными задачами, заявил журналистам в четверг, 12 декабря, глава МЧС Евгений Зиничев, передает ТАСС.

«За полтора года совместной работы Кобзев проявил себя как инициативный и грамотный сотрудник«, — сказал Зиничев.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 12 декабря принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС — главного госинспектора по пожарному надзору.