Москва, , 20:53 — REGNUM Слушатель третьего потока программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС Ростислав Гольдштейн 12 декабря 2019 года назначен указом президента России Владимира Путина на должность временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области.

«Я думаю, что кандидатуру Ростислава Гольдштейна на позицию временно исполняющего обязанности главы Еврейской автономной области выбирали по двум критериям. Во-первых, чтобы человек был знаком с территорией, обладал знаниями о местности и об особенностях региональной специфики. Во-вторых, возможно, это сыграло в меньшей степени, но все же Ростислав Гольдштейн является слушателем третьего потока Высшей школы государственного управления РАНХиГС, а это укладывается в ту матрицу, в которую последние два-три года укладываются временно исполняющие обязанности руководителей регионов, и примерно понимает, на каком языке надо разговаривать губернатору с Администрацией президента и правительством», — рассказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Но все же я думаю, что, учитывая специфику Дальнего Востока, региона, где «фактор земли» играет очень важную роль, первый критерий был все же более значимым. Там, как мы знаем, критерий «своего», не чуждого региону человека, очень весом», — подчеркнул Петр Кирьян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слушателями третьего потока ВШГУ также являются губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

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