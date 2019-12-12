Бишкек, 12 декабря 2019, 20:38 — REGNUM Находившийся под домашним арестом экс-глава госслужбы исполнения наказаний Зарылбек Рысалиев вылетел в Объединенные Арабские Эмираты в составе делегации президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, пишет «Азаттык».
При этом Рысалиев фигурирует в качестве подозреваемого в резонансном деле о незаконном досрочном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
В министерстве внутренних дел Киргизии объяснили, что Зарылбек Рысалиев смог оказаться в составе президентской делегации и покинуть Киргизию, тем, что еще 2 ноября 2019 года с него были сняты ограничения на выезд из страны в связи с необходимостью пройти лечение за пределами республики, передает Kaktus. medi».
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