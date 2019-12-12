* талибами — запрещённая в России организация

Доха, , 20:36 — REGNUM Переговоры представителя США Залмая Халилзада с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжатся через несколько дней, передаёт 12 декабря TOLO News.

По словам участвующего в переговорах представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), встреча, состоявшаяся 12 декабря в Дохе, прошла в спокойной обстановке.

Участники переговоров договорились, что следующая встреча состоится через несколько дней: перерыв нужен для консультаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Халилзада с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Катара начались 12 декабря.

Ранее о планах по переговорам с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщал американский президент Дональд Трамп, посетивший в конце ноября Кабул и авиабазу ВС США Баграм.

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