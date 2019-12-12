Бишкек, , 20:33 — REGNUM Экс-депутат киргизского парламента Равшан Жээнбеков сегодня, 12 декабря, был задержан на двое суток, сообщают киргизские СМИ.

По информации 24. kg, оппозиционный политик «подозревается в захвате заложников, а также организации массовых беспорядков». Сейчас Жээнбеков находится в ИВС ГУВД Бишкека.

Напомним, что Равшан Жээнбеков выступал на стороне экс-президента Алмазбека Атамбаева.

7 августа 2019 года при попытке киргизских силовиков арестовать Атамбаева начались массовые столкновения. Шестеро бойцов спецназа «Альфа» были взяты в плен сторонниками экс-президента страны.

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Равшан Жээнбеков от имени опального политика вел переговоры об их дальнейшей судьбе с представителями властей.