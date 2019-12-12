Москва, , 20:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Левченко ушел с занимаемой должности по собственному желанию. Он считает, что негативный информационный фон в Иркутской области нагнетался специально, чтобы создать условия для его отставки. Стоит отметить, что недовольство Сергеем Левченко в Приангарье проявлялось весь последний год.

Исполняющим обязанности губернатора Иркутской области назначен заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Игорь Кобзев.

Читайте подробнее: Путин принял отставку губернатора Приангарья Сергея Левченко

«Иркутская область — в принципе непростой регион, а если вспомнить ситуацию в принципе со стихийными бедствиями, которые там произошли этим летом, конечно, губернатор Сергей Левченко плохо справился с этими трудностями, и люди были этим очень недовольны — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. — Поэтому, я думаю, что в первую очередь важен тот факт, что жители Иркутской области воспринимают новость о назначении Игоря Кобзева как позитивную».

«Важно и то, что Игорь Кобзев — выходец из МЧС, который как раз понимает, как бороться со стихийными бедствиями, как в этой ситуации защищать людей и что с этим делать. Так что для Иркутской области этот вариант очень хорош», — отметила эксперт.

«А спекуляции на тему того, что Сергей Левченко уходит потому, что он коммунист, — это полная ерунда. В ситуации с губернатором партийная принадлежность — вообще «дело тридцать пятое». Главное — как работает, защищает людей и справляется со сложными ситуациями», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

Читайте также: В связи с отставкой Левченко Зюганов изменил тему всероссийской акции