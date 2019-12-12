Москва, , 20:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил очередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета России. Соответствующий указ опубликован сегодня, 12 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сказано, что очередные генеральские звания присваиваются 14 сотрудникам Следственного комитета, в том числе трем военным следователям.

Так, звания генерал-лейтенанта юстиции присвоены трем сотрудникам Следственного комитета. Ещё 11 сотрудников получили первые генеральские звания — генерал-майор юстиции. Среди них — старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Александр Лавров. Лавров известен тем, что вел расследования уголовных дел в отношении губернатора Кировской области Никиты Белых и режиссера Кирилла Серебренникова.