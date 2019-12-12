Киев, , 20:09 — REGNUM К организации убийства журналиста Павла Шеремета могут быть причастны власти России, заявил 12 декабря на брифинге глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, основанием для таких подозрений можно считать совместную работу Шеремета с Борисом Немцовым, а также публикацию нескольких статей, «обличающих режим в соседней державе».

«В этой версии есть несколько подверсий, как сказал начальник следствия. Например, Шеремет писал книгу вместе с (Борисом) Немцовым. Шеремет издавал несколько материалов, которые обличали соответствующий нынешний режим в соседней державе. Поэтому это тоже может быть версией и это тоже рассматривается», — сказал Аваков.

Напомним, ранее украинские власти уже заявляли, что убийство Шеремета, произошедшее летом 2016 года, было устроено в интересах неизвестного заказчика ради дестабилизации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

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