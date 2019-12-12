Киев, , 20:07 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков в четверг, 12 декабря, на пресс-конференции в Киеве допустил возможность своей отставки после завершения расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

«У меня есть одна договоренность (с президентом Владимиром Зеленским — прим. ИА REGNUM) — работать честно, других нет. И не факт, что после этого дела и после ряда других завершенных дел мне не захочется попросить об отставке», — сказал Аваков.

Ранее глава МВД объявил о задержании пятерых граждан по подозрению в убийстве Павла Шеремета.