Киев, , 19:53 — REGNUM Жертвами вооружённого конфликта в Донбассе с начала 2019 года стали 26 мирных жителей, ещё 136 пострадали. Об этом сообщила 12 декабря руководитель миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

При этом, по её словам, количество смертей среди мирных граждан в Донбассе в текущем году уменьшилось на 40% по сравнению с прошлым годом.

«Мы ждем, чтобы 2020 год стал первым годом конфликта без жертв среди мирного населения», — отметила Богнер.

Всего, согласно данным ООН, за пять лет конфликта в Донбассе погибли 3344 мирных жителя, ещё более семи тысяч получили ранения.

Напомним, Киев с апреля 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, объявивших о независимости после произошедшего в феврале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.