Москва, , 19:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает телеканал «Россия».

На телеканале сегодня показали анонс передачи «Москва. Кремль. Путин». В анонсе сказано, что журналистам телеканала «Россия» удалось взять первое интервью у президента Украины Владимира Зеленского, который ранее активно избегал общения с российской прессой.

«Главное, что мы все начали общаться», — сказал Зеленский в беседе с журналистом телеканала «Россия» после переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Париже в рамках «нормандского саммита».

Полную версию интервью телеканал обещает показать в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин».