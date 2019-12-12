Москва, , 19:47 — REGNUM Обвинения российских бизнесменов в сотрудничестве с боевиками в Центрально-Африканской Республике очень похожи на политический заказ, сообщили 12 декабря в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя ситуацию в ЦАР, российское ведомство отметило, что власти этой страны расширяют контроль над территориями, ранее занимаемыми вооружёнными группировками. Сейчас власти республики занимаются развитием горнодобывающей отрасли.

При этом в информационном пространстве появляются обвинения в адрес российских бизнесменов, что они якобы ведут добычу полезных ископаемых в районах, всё ещё подконтрольных боевикам. Обвинения звучат в адрес «Лобай Инвест», которая была создана в ЦАР с участием российского негосударственного капитала.

«Вынуждены в данном контексте заметить, что подобные сведения недостоверны и потому могут быть отнесены к категории политического заказа или считаться проявлением недобросовестной конкуренции», — сообщили в МИД РФ.

Российское ведомство отмечает, что выданные «Лобай Инвест» лицензии действуют исключительно на территории, подконтрольной правительству ЦАР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 г. в ЦАР был подписан мирный договор между правительством страны и делегатами 14 вооруженных группировок.

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