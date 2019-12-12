Ниамей, , 19:31 — REGNUM Более ста военных могли погибнуть в результате атаки исламистов на военную базу в Нигере, 12 декабря передает агентство Reuters.

По официальной информации, в результате атаки на границе с Мали погиб 71 военный. По информации агентства, ещё не менее 30 военных числятся пропавшими без вести после нападения.

Нападение боевиков на военный лагерь в Нигере произошло 10 декабря. Исламисты использовали артиллерию и совершили несколько атак заминированными автомобилями.

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