Калуга, , 19:29 — REGNUM 12 декабря, в День Конституции РФ, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провёл приём граждан. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на приёме к главе города обратились жители дома № 17 по улице Московской по вопросу проведения капитального ремонта.

Глава самоуправления Калуги провел прием граждан Пресс-служба Городской думы Калуги

В настоящее время под номером 17 на улице Московской фактически расположены два вплотную стоящих дома: объект культурного наследия XVIII века и пятиэтажка, пристроенная в 80-е годы двадцатого века. В рамках подготовки к 650-летию Калуги запланирован масштабный ремонт домов центральной части города. Попал в программу ремонта и дом № 17 по улице Московской, в 2020 году в нём планируется отремонтировать фасад и кровлю, стоимость ремонта составит порядка 11 миллионов рублей.

Вместе с тем часть жителей пятиэтажного дома выступили против проведения капремонта, мотивируя это тем, что кровля их дома уже была отремонтирована. Рассматривается возможность разделения дома на два объекта с разными адресами. Ранее вопрос обсуждался на встрече жителей с городским головой.

«Разделение дома на два объекта, создание двух отдельных спецсчетов это очень сложная и длительная процедура, в конечном итоге придётся решать этот вопрос в судебном порядке с проведением дорогостоящих экспертиз, оплачиваться которые будут за счёт жильцов дома, — сообщил жителям Александр Иванов. — Всё это может привести к тому, что выделенные на ремонт дома № 17 средства будут перенаправлены на другие объекты. Необходимо убедить всех жителей дома дать согласие на проведение капитального ремонта. Ситуация парадоксальная, многие калужане регулярно обращаются в органы власти с просьбой о капремонте домов, городские власти со своей стороны стремятся максимально ускорить процесс ремонта домов, находящихся в плохом состоянии. Здесь же на капремонт выделяется довольно крупная сумма, работы планируется выполнить уже в 2020 году. Необходимо совместно со специалистами управления городского хозяйства и управления по работе с населением провести встречи с жителями дома и разъяснить им все преимущества включения в программу капремонта».