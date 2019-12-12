Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Возмущение тем, что европейские страны не помогают Украине, а только США «делают добрые дела», выразил 12 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Почему Германия, Франция и другие европейские страны больше не помогают Украине? Они самые большие бенефициары. Почему это всегда добрые дела должны делать Соединённые Штаты?» Трамп «Я также постоянно спрашиваю:

Президент США отметил, что демократы «никогда не упоминают об этом на своих фальшивых слушаниях».

Напомним, над Трампом нависла угроза импичмента, которую демократы задействовали, пустив в ход украинский фактор. В Конгрессе проходят слушания по этому вопросу. Трамп называет скандал с импичментом позором, которому подвергают его страну.

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