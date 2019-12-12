Вашингтон, 12 декабря 2019, 19:18 — REGNUM Возмущение тем, что европейские страны не помогают Украине, а только США «делают добрые дела», выразил 12 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Я также постоянно спрашиваю: «Почему Германия, Франция и другие европейские страны больше не помогают Украине? Они самые большие бенефициары. Почему это всегда добрые дела должны делать Соединённые Штаты?»
Трамп

Президент США отметил, что демократы «никогда не упоминают об этом на своих фальшивых слушаниях».

Напомним, над Трампом нависла угроза импичмента, которую демократы задействовали, пустив в ход украинский фактор. В Конгрессе проходят слушания по этому вопросу. Трамп называет скандал с импичментом позором, которому подвергают его страну.

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