Киев, , 19:06 — REGNUM Основной версией убийства журналиста Павла Шеремета признано желание неких заказчиков дестабилизировать ситуацию на Украине, заявил 12 декабря на брифинге замглавы украинской Нацполиции Евгений Коваль.

Об этом Коваль заявил на фоне сообщений о задержаниях подозреваемых в убийстве Шеремета, произошедшем в 2016 году.

«После отработки три версии из четырех не нашли подтверждения. Следствие продолжило работать по основной версии — это дестабилизация социально-политической ситуации в стране путем убийства известного лица», — сказал Евгений Коваль.

Кто был заинтересован в такой «дестабилизации», замглавы Нацполиции не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на Украине по подозрению в причастности к убийству журналиста Шеремета были задержаны два участника карательной военной операции против народа Донбасса Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.

Обоих глава МВД Украины охарактеризовал ранее как «людей известных».

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