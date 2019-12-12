Брюссель, , 19:04 — REGNUM Саммит «нормандской четвёрки» оценивать рано, сообщил 12 декабря председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

По словам главы ЕП, Брюссель надеется, что саммит, который состоялся 9 декабря в Елисейском дворце, произведёт положительный эффект.

Сассоли «Но пока что осторожность — ключевое слово».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что расскажет участникам саммита ЕС о минувшей «нормандской встрече».

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон и Меркель расскажут на саммите ЕС о встрече «четвёрки»