Москва, , 18:58 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ обратится к МВД с тем, чтобы привлечь некоторые неправительственные организации к ответственности за пропаганду употребления наркотиков. Об этом заявил глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела в РФ Василий Пискарёв («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Комиссия изучила факты вмешательства в дела РФ со стороны 19 неправительственных организаций. Наиболее активно в процессе участвовали четыре иностранных НПО, деятельность которых нежелательна в РФ.

Так, один из факторов влияния на граждан РФ и молодежь со стороны таких НПО — «внедрение в сознание, пропаганда наркопотребления и либерализация наркопотребления», отметил Пискарёв.

«Мы видели слайды, мы видел людей, которые этим занимаются. Мы направляем эти материалы в МВД с тем, чтобы они приняли решение о привлечении сегодня к административной ответственности за пропаганду. Вы знаете, что есть решение президента ужесточить наказание за пропаганду (наркотиков) — мы над этим работаем. Действительно, нужно за пропаганду наркотиков нужно вводить уголовную ответственность», — заявил Пискарёв.

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