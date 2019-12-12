Москва, , 18:53 — REGNUM Комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ предлагает ввести административную ответственность за участие в мероприятиях, которые проводятся за границей неправительственными организациями, признанными в РФ нежелательными. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, об этом заявил глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела в РФ Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Сегодня мы изучили очень внимательно факты вмешательства во внутренние дела России через зарубежные НПО, деятельность которых в России признана нежелательной. На сегодня таковых у нас 19, но наиболее яркую активность проявили четыре из них. Это Национальный демократический институт международных отношений, который базируется в США, «Открытая Россия» — Великобритания, Германский фонд Маршалла США и «Человек в беде» — Чешская Республика», — заявил Пискарев.

Эти НПО уже внесены в реестр нежелательных НПО Минюста, напомнил Пискарёв. По его словам, у комиссии есть «огромное количество материалов, подтверждающих факты вмешательства на всех стадиях выборного процесса». Так, в частности, такие НПО разработали четкие методики, каким образом повлиять на волеизъявление граждан и «как подготовить своего кандидата в депутаты». Этому НПО обучает на своих курсах.

«По вопросу, связанному с обучением российских граждан за границей — на курсах нежелательных в РФ НПО — у нас на сегодня есть ответственность административная и уголовная, если эти события происходят в РФ, учитывая, что ответственность за обучение в этих центрах за границей не предусмотрена, поэтому все перекочевали из РФ за границу… Потом те, кто прошел обучение, приезжает сюда, в страну и начинают здесь у нас с вами организовывать эти протестные акции, пропагандировать наркотики, вовлекать молодежь и так далее. Здесь мы, при поддержке прокуратуры и Минюста, предложили ввести ответственность административную за участие в мероприятиях, которые проводятся за границей неправительственными организациями, деятельность которых в России признана нежелательной», — заявил Пискарев.

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