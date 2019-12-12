Москва, , 18:49 — REGNUM В связи с отставкой губернатора Иркутской области Сергея Левченко КПРФ меняет тему заявленной ранее общероссийской акции 14 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

«14 декабря 2019 г. мы и наши союзники проводим общероссийскую акцию протеста за права трудового народа, за смену курса, против информационного террора», — говорится в распространенном заявлении лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Он заверил, что в этот день коммунисты «впитают все идеи и предложения протестующих по всей стране».

«Мы публично предъявим обществу результаты этой политической работы на специальной пресс-конференции. Наши принципиальные оценки по поводу происходящего лягут в основу дальнейших действий в борьбе за интересы трудящихся», — обещает Зюганов.

Ранее 14 декабря предполагалась акция в поддержку иркутского губернатора Левченко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отставке губернатора Левченко. Врио губернатора назначен представитель МЧС Игорь Кобзев.