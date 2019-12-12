Пекин, , 18:36 — REGNUM На Западе очень боятся Китая, заявила 12 декабря официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.

По словам китайского дипломата, этот страх исходит от ряда политиков на Западе, это транслируется западными массмедиа. Она сравнила параноидальный страх перед «китайской угрозой» с болезнью, которая происходит из «менталитета холодной войны».

На самом деле, никакой китайской угрозы нет. А Западу нужно относиться к Китаю и к другим странам уважительно.

Хуа Чуньин «Китай никогда не начинал ни одной войны, не вмешивался во внутренние дела других стран, не захватывал чужие территории и не нарушал международные правила и порядок».

Напомним, о том, что Китай является угрозой для Запада, не раз говорилось на уровне НАТО и высшего руководства Соединённых Штатов.

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