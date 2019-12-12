Ашхабад, , 18:19 — REGNUM «Туркмения ведет политику нейтралитета, хотя, если говорить о гражданах страны, более уместно использовать термин изоляционизм», — такое мнение выразил редактор оппозиционного издания «Хроника Туркменистана» Руслан Тухбатуллин, пишет Platon.asia.

По его словам, туркменские власти ограничивают местным жителям возможности выезда за рубеж и пытаются контролировать тех, кто все же смог покинуть страну.

Говоря об отношениях Туркмении с другими государствами, журналист отметил, что у страны нет постоянных союзников, а визиты за рубеж президента Гурбангулы Бердымухамедова и высокопоставленных правительственных чиновников имеют своей целью только привлечение иностранных инвестиций в Туркмению.

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«Объявив Россию стратегическим партнером, Бердымухамедов тут же «особо выделил открытые и плодотворные политические связи между Туркменией и США». Россия снова стала интересна Туркмении после того, как возобновились закупки Газпромом туркменского газа, хотя и небольшого объема. Кроме того, очень важным для Туркмении является проект газопровода через Каспий», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, насколько правдивы слухи касательно стремления туркменских властей сблизиться с Западом, Тухбатуллин отметил попытки Туркмении наладить сотрудничество с Евросоюзом в сфере газовых поставок и с США, которые заинтересованы в газопроводе ТАПИ.

«Проблема в том, что для более тесного сотрудничества с Европой Туркмении необходимо пойти на какие-то уступки и послабления в сфере прав человека, а к этому власти не готовы», — констатирует он.

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