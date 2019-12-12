Москва, , 18:16 — REGNUM Вашингтон не желает мирного урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 12 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если переводить итоги нормандского саммита с европейского языка на русский, то они звучат так: «Украина, ты задолбала». Понятно, что и Макрон, и Меркель устали от украинской проблемы. Понятное дело, что им это не нужно. У них есть свои собственные проблемы, — сказал Мухин. — Ситуация усугубляется совсем с другого края. Ситуация усугубляется утверждением военного бюджета США, где на следующий год заложена сумма, несколько превышающая нынешнюю сумму на военные расходы Украины. Если раньше это было 250 млн долларов, то теперь 300 млн долларов».

То есть, как полагает политолог, ни о каком урегулировании конфликта в США речи не идёт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления о победителях или проигравших по итогам парижского саммита в «нормандском формате» некорректны. По его словам, называть кого-либо победителем неуместно, так как все участники стремились к одной цели — восстановить работу «нормандского формата» после долгого перерыва и возобновить усилия, направленные на урегулирование кризиса на Украине.

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