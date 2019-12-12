Москва, 12 декабря 2019, 18:16 — REGNUM Вашингтон не желает мирного урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 12 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
То есть, как полагает политолог, ни о каком урегулировании конфликта в США речи не идёт.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления о победителях или проигравших по итогам парижского саммита в «нормандском формате» некорректны. По его словам, называть кого-либо победителем неуместно, так как все участники стремились к одной цели — восстановить работу «нормандского формата» после долгого перерыва и возобновить усилия, направленные на урегулирование кризиса на Украине.
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