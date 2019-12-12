Тбилиси, , 18:08 — REGNUM Парламент Грузии после длительного на этот раз перерыва возобновил работу и утвердил-таки, несмотря на протесты оппозиции на улице и попытку теракта в зале, 14 из 19 кандидатов на должности судей Верховного суда.

Среди тех, кто был бессрочно утвержден на эту должность, и генеральный прокурор Шалва Тадумадзе, вокруг кандидатуры которого оппозиция и неправительственный сектор устроили целый ажиотаж. Они выяснили, что диплом, которым владеет Тадумадзе, выдан не тем вузом и якобы не соответствует критериям, необходимым для деятельности в Верховном суде. Специальное заявление против Тадумадзе в связи с его дипломом опубликовала и НПО «Transparensy International — Georgia», которая настоятельно призывала депутатов не голосовать за Шалву Тадумадзе. Тем не менее, он набрал 89 голосов и займет вакантное место в высшей судебной инстанции.

Пять из 19 представленных на утверждение парламента кандидатов поддержки не получили. На заседании не присутствовали оппозиционные депутаты и те независимые депутаты, которые были против назначения именно этих кандидатов в судьи, в свое время успешно и усердно служивших в судебной системе при правлении экс-президента Саакашвили. Интересно, что неприемлемыми сегодня эти судьи оказались и для соратников Саакашвили, ныне обосновавшихся в рядах оппозиции.

Напомним, что ситуация у парламента Грузии возобновилась с утра 12 декабря, когда оппозиция и активисты гражданского сектора попытались блокировать здание парламента и прорваться в зал заседаний. Полиция пресекла эти действия и задержала 16 наиболее агрессивных митингующих. В зал пленарного заседания удалось пройти двум депутатам от «Европейской Грузии» Ирме Надирашвили и Леле Кебурия, которые пробыли здесь несколько минут и срочно покинули помещение.

После этого по залу распространился резкий запах, было объявлено, что в зале пролили неизвестное вещество, и всех попросили покинуть помещение. Для изучения ситуации были вызваны криминалисты. Председатель парламента Арчил Талаквадзе назвал случившееся химической атакой на парламент и обвинил оппозицию в срыве заседания. Он также пообещал, что парламент возобновит работу после окончания следственных действий. В результате случившегося двое сотрудников аппарата парламента и двое депутатов почувствовали недомогание и были доставлены в больницу. После перерыва парламент возобновил заседание, а на улице продолжилась акция протеста сторонников оппозиции.