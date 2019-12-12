Ашхабад, , 18:06 — REGNUM Экономическая ситуация в Туркмении действительно тяжелая, но о гиперинфляции речи не идет, хотя на «черном рынке» цена доллара США за последние три года выросла более чем в пять раз — с 3,5 до 19 манатов за $1. Такую точку зрения озвучил редактор оппозиционного издания «Хроника Туркменистана» Руслан Тухбатуллин, передает «Platon.asia».

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По его словам, это привело к тому, что недовольство населения страны постепенно нарастает.

«Например, если ранее в немногочисленных политических дискуссиях в социальных сетях часто встречались защитники власти, то сейчас таких нет. Между собой жители страны чаще и более открыто обсуждают проблемы и высказывают недовольство властью, однако отчетливых баррикадных настроений я не вижу. Люди просто молча бегут из страны», — пояснил он.

Также Тухбатуллин отметил разобщенность населения Туркмении из-за сохранения родо-племенных общества, и, как результат — отсутствие демократического опыта и опыта каких-либо политических демонстраций и попыток волеизъявления.

«С детсадов и школы навязанная пассивность и осознание непоколебимости власти», — констатирует он.

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