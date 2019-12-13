Иркутск, , 08:49 — REGNUM Российский президент Владимир Путин в ходе своего рабочего визита 19 июля в Иркутскую область, пострадавшую от мощнейшего наводнения, принял непопулярное решение, освободив от должности губернатора Сергея Левченко.

Отставка состоялась на фоне многочисленных свидетельств того, что власти несвоевременно оповестили людей о грозящей им опасности. В итоге жертвами наводнения стали не менее 25 человек, ещё порядка восьми пострадавших числятся пропавшими без вести.

Читайте также: Явь страшнее сна: жители ушедшего под воду Приангарья поделились пережитым

Первый Канал 18 июля, показал видеосюжет с критикой работы Сергея Левченко. Также столичное СМИ указало на возможные факты коррупции после наводнения в Приангарье и другие проблемы области.

Это, в частности, скандальное уголовное дело в отношении лесного министра Приангарья Сергея Шеверды, который, несмотря на предъявление ему обвинение в бездействии при сплошной вырубке леса в заказнике «Туколонь» и настоянии прокуратуры о снятии Шеверды с должности, по-прежнему состоит на службе. Более того, Сергей Левченко и иркутское лесное министерство встали на его защиту, создав соответствующие петиции.

Вместе с тем пресс-секретарь главы региона Ирина Алашкевич заявила «Ирсити», что показанный столичными телевизионщиками сюжет носит явно заказной характер. Более того, по её словам, на сайте «Первого канала» нет этого видео и на центральный канал оно не транслировалось.

Читайте также: Утрата доверия: прокуратура требует уволить «лесного» министра Приангарья

Читайте также: Суд признал незаконной скандальную вырубку в заказнике «Туколонь»

10 апреля 2019 года оглашение ежегодного послания Сергея Левченко началось с того, что некий мужчина в зале выкрикнул «Этот губернатор нам не нужен!», развернул соответствующий плакат, а затем покинул зал.

Читайте также: «Этот губернатор нам не нужен!» Послание Левченко началось со скандала

А в конце 2018 года Сергей Левченко стал известен на всю страну, как охотник, убившей в берлоге медведя.

Читайте также: «Это был медведь-шатун»: об охотничьих похождениях губернатора Приангарья

Тогда лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал сюжеты о сомнительной «охоте» — информационным бандитизмом против Левченко и Иркутской области.

Читайте также: Зюганов требует расследовать «информационный бандитизм» вокруг Левченко

Напомним, после возврата всенародных выборов глав регионов 64-летний Сергей Левченко стал первым в России губернатором-коммунистом. В 2015 году он вышел во второй тур с действовавшим на тот момент главой региона Сергеем Ерощенко и одержал победу, получив 56,3% голосов избирателей. Несмотря на то, что его губернаторские полномочия истекают через год, Сергей Левченко уже несколько раз озвучил своё намерение вновь стать губернатором.

Читайте также: Сергей Левченко хочет снова стать губернатором Иркутской области